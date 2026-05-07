EDAG begann das Jahr 2026 mit einem erwarteten schwachen Q1, was die anhaltende Schwäche im Automobilmarkt und den fortwährenden Kostendruck bei OEMs widerspiegelt. Trotz des Rückgangs beim Umsatz verbesserte sich die Rentabilität, unterstützt durch Restrukturierungsmaßnahmen, Effizienzgewinne und Personalabbau, während der Cashflow positiv blieb. Sequenzielle Verbesserungen beim Auftragseingang deuten auf eine frühe Stabilisierung und erste Fortschritte bei der Diversifizierung hin, insbesondere durch den Verteidigungssektor. Die Kernengineering-Segmente profitierten von Kostensenkungsmaßnahmen, während die Anlagenplanung aufgrund schwacher Investitionsnachfrage unter Druck blieb. Das Management bestätigte die Jahresprognose und erwartet stabile Umsätze sowie eine schrittweise Verbesserung der Margen. Während das erste Halbjahr voraussichtlich herausfordernd bleibt, sollten sich die Rentabilitätstrends schrittweise erholen. Wir erwarten, dass das zweite Halbjahr 2026 den Wendepunkt markieren wird, da die Diversifizierungsbemühungen an Fahrt gewinnen dürften. Daher bestätigen wir unser BUY-Rating mit einem Kursziel von 6,50 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/edag-engineering-group-ag
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