Original-Research: EDAG Engineering Group AG - von Montega AG



11.05.2026 / 09:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu EDAG Engineering Group AG Unternehmen: EDAG Engineering Group AG ISIN: CH0303692047 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 11.05.2026 Kursziel: 7,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

Q1: Positive EBIT-Entwicklung trotz schwachem Marktumfeld - Non-Automotive gewinnt weiter an Bedeutung



EDAG hat vergangene Woche den Bericht zum Auftaktquartal veröffentlicht. Während das weiterhin schwache Marktumfeld im Automotive-Bereich zu einem deutlichen Umsatzrückgang führte, zeigte sich auf Ergebnisseite eine erste Stabilisierung infolge der laufenden Restrukturierungsmaßnahmen. Positiv hervorzuheben ist zudem die weiterhin hohe Dynamik in den Bereichen Defence und Industry, deren Umsatzanteil mittlerweile auf rund 14% angestiegen ist und die damit zunehmend zur Stabilisierung des Geschäftsmodells beitragen.



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Schwache Mobility-Nachfrage belastet Umsatzentwicklung weiterhin: Die Umsatzentwicklung blieb im ersten Quartal erwartungsgemäß schwach (-10,8% yoy) und war weiterhin maßgeblich durch die zurückhaltende Investitionsbereitschaft der Automotive OEMs geprägt. Insbesondere im Mobility-Bereich belasteten verzögerte Investitionsentscheidungen in Kombination mit einer weiterhin unterdurchschnittlichen Auslastung die Geschäftsentwicklung. Darüber hinaus erhöht sich der Anteil der Projekte in Best-Cost-Countries (u.a. Indien), was sich negativ auf den Umsatz pro Arbeitskraft auswirkt, während die Mitarbeiterzahl in Deutschland erneut prozentual zweistellig reduziert wurde. Positiv hervorzuheben ist hingegen die Entwicklung außerhalb des klassischen Automotive-Geschäfts. Der Defence-Bereich konnte den Umsatz laut Management um rund 90% yoy steigern. Auch das Industry-Segment entwickelte sich stabil, wenngleich die Nachfrage im Bereich Production Solutions aufgrund zurückhaltender Investitionen bei Anlagenbauprojekten weiterhin gedämpft blieb. Insgesamt deuten die Aussagen des Managements auf erste Stabilisierungstendenzen hin, kurzfristige Unsicherheiten im Mobility-Bereich dürften jedoch zunächst bestehen bleiben.



Restrukturierungsmaßnahmen zeigen Wirkung - Margenentwicklung überrascht positiv: Trotz des deutlichen Umsatzrückgangs konnte EDAG das EBIT auf 1,9 Mio. EUR steigern, was einer EBIT-Marge von 1,1% entspricht (+0,2PP yoy) und damit oberhalb des Vorjahresniveaus liegt. Dies unterstreicht aus unserer Sicht die Wirksamkeit der in den vergangenen Quartalen eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen. Insbesondere die Reduktion der Personalkapazitäten in Deutschland sowie die zunehmende Verlagerung von Entwicklungsumfängen in kostengünstigere Regionen dürften bereits erste positive Effekte auf die Kostenstruktur entfaltet haben. Die EBIT-Marge liegt bereits nach Q1 oberhalb unserer Gesamtjahresprognose (MONe: 0,8%), sodass sich bei einer Bestätigung dieses Trends im zweiten Quartal Aufwärtspotenzial für unsere Ergebnisschätzungen ergibt.



Fazit: EDAG liefert mit den Q1-Zahlen erste Anzeichen einer operativen Stabilisierung in einem weiterhin schwierigen Marktumfeld. Während das klassische Automotive-Geschäft kurzfristig durch schwache Investitionsbereitschaft und Projektverschiebungen belastet bleibt, gewinnen die Bereiche Defence und Industry zunehmend an Bedeutung. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung bei konstantem Kursziel von 7,50 EUR.







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