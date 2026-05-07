Rheinmetall hat ein schwaches Q1 gemeldet, mit einem Umsatz von 1.938 Mio. EUR und einem operativen Ergebnis von 224 Mio. EUR, was die Konsensschätzungen um 15% bzw. 14% verfehlt. Die Marge von 11,6% war das einzige klare Positive. Die 4%ige Kursrally am Montag auf die Meldung ist überraschend. Rheinmetall hat die Umsatzwachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2026 von 40-45% bestätigt, wovon 28-31% organisch sind. Mit einer Auftragsbestandsabdeckung von etwa 97% erscheint die Prognose erreichbar, und die Schwäche im Q1 ist weitgehend zeitlich bedingt. Wir beziehen nun zum ersten Mal NVL ein, was etwa 1,3 Mrd. EUR Umsatz im Geschäftsjahr 2026 hinzufügt und unser Modell an die Prognose anpasst, wodurch wir den Umsatz erhöhen, aber die Margen verwässern und unsere Schätzung für Minderheitsanteile von 15% auf 17% anheben. Kursziel 1.450 EUR und HOLD unverändert. Überzeugender Auftragsbestand, aber begrenztes Upside. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rheinmetall-ag
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