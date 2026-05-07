Wacker Neuson Group startet mit überraschend starken Zahlen ins Jahr 2026 und sendet ein klares Signal an den Markt: Die lange Schwächephase im Bau- und Maschinenbausektor könnte ihren Tiefpunkt hinter sich gelassen haben. Vor allem die starke Nachfrage nach Kompaktmaschinen und die deutliche Belebung in Europa sorgen für Rückenwind. Gleichzeitig verbessert sich die Profitabilität massiv. Umsatz springt um fast 20 % nach oben Nach einem schwachen Vorjahr zeigt sich die Nachfrage deutlich erholt. Der Umsatz steigt im ersten Quartal 2026 um 19,8 % auf 591,4 Mio. Euro. Besonders stark entwickelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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