Auf dem "Solarpower Summit" stellte der europäische Photovoltaik-Verband in einer Studie konkrete Ausbauziele für Photovoltaik, Windkraft und Speicher vor. Damit ließen sich Strompreise um 25 Prozent senken. Der europäische Photovoltaik-Verband Solarpower Europe setzt dem "Weiterso"- ein "Solar+"- Szenario entgegen, um die EU-Klimaziele für 2030 einzuhalten. Diese seien nämlich in Gefahr, so Per Magnus Nysveen, Co-Founder von Rystad, und Michael Schmela, Leiter Marktforschung bei Solarpower Europe, auf dem "Solarpower Summit" in Brüssel. Sie gehen davon aus, dass unter jetzigen Bedingungen bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland