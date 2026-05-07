Unterföhring (ots) -7. Mai 2026. Let's Dance! Ekaterina Leonova und Isabel Edvardsson wollen bei "Schlag den Star" am Samstag, 9. Mai ab 20:15 Uhr live auf ProSieben Vanessa Mai und Lola Weippert besiegen. Wer tanzt wem auf der Nase herum? Wer bringt die Gegnerinnen aus dem Takt? Und wer tänzelt mit 100.000 Euro nach Hause?"Wir zählen nicht nur Schritte, sondern auch Punkte. Wenn's sein muss, gibt's fürs andere Team auch mal einen kleinen tänzerischen Seitenhieb", wissen die "Let's Dance"-Ikonen Ekaterina Leonova und Isabel Edvardsson um ihre Qualitäten. An ihre Gegnerinnen, die gemeinsam den Podcast "schön laut" betreiben, richten sie einen gut gemeinten Ratschlag: "Kommt lieber in bequemen Schuhen - es könnte ein längerer Abend werden." Team Podcast zeigt sich davon unbeeindruckt. "Sie dürfen gerne auf dem Tanzparkett glänzen - aber am Ende tanzen wir ihnen auf der Nase herum", tönen Vanessa Mai und Lola Weippert siegessicher.Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Brainpool. "schön laut", der Podcast von Vanessa Mai und Lola Weippert, ist eine Produktion von Seven.One Audio in Zusammenarbeit mit Studio Bummens und wird von Seven.One Audio exklusiv vermarktet."Schlag den Star" am Samstag, 9. Mai 2026, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Katrin DietzContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6270424