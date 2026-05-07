Zürich - Die Kundinnen und Kunden in der Schweiz sind mit ihren Banken insgesamt zufrieden. Vor allem das Online-Banking-Angebot überzeugt, während bei Vorsorge- und Tradingangeboten gemäss einer Umfrage von moneyland.ch Luft nach oben bleibt. Besonders gut bewertet wurden laut der am Donnerstag veröffentlichten Analyse das Online-Banking und die Sicherheitsmassnahmen mit jeweils 8,3 Punkten von 10 möglichen Punkten. Ebenfalls hohe Werte erreichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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