Kaiseraugst / Maastricht - Prominenter Neuzugang an der Schweizer Börse: Der schweizerisch-niederländische Aromen- und Duftstoffhersteller DSM-Firmenich kommt an die Schweizer Börse SIX. Die Zweitkotierung soll am 21. Mai 2026 wirksam werden, vorbehaltlich der üblichen regulatorischen Genehmigungen, wie das Unternehmen anlässlich der Quartalszahlen mitteilte. Die Titel bleiben gleichzeitig weiterhin an Euronext Amsterdam kotiert. Mit dem Schritt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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