Zürich - Das Risiko für eine Blase am Schweizer Immobilienmarkt ist im ersten Quartal 2026 gestiegen. Noch weist der von der Grossbank UBS erhobene «Swiss Real Estate Bubble Index» zwar nur ein «moderates» Blasenrisiko aus, die Tendenz zeigt aber klar nach oben. Der Index stieg laut einer Mitteilung vom Donnerstag im Startquartal 2026 um 0,23 auf 0,69 Indexpunkte. Bereits im Vorquartal war der Index deutlich gestiegen und verzeichnete sogar den stärksten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab