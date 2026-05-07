Neuenburg - Die Schweizer Hotellerie hat im März 2026 auf Monatssicht erstmals seit November 2025 wieder weniger Übernachtungen gezählt. Dabei dürfte nicht zuletzt der Krieg im Nahen Osten das Geschäft belastet haben - aber auch bei den Gästen aus der Schweiz gab es einen klaren Rückgang. Die Zahl der Logiernächte sank im März gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,2 Prozent auf 3,2 Millionen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch mitteilte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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