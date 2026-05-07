Seit Monaten zeigt der Trend bei Siemens Healthineers nach unten. Am Donnerstag zählt der Medizintechnikkonzern wieder einmal zu den schwächsten Werten im DAX. Wegen anhaltender Probleme der Labordiagnostik-Sparte in China sowie der wieder steigenden Inflation musst der Konzern die Jahresprognose senken.Im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 musste Siemens Healthineers einen Umsatzrückgang um 3,9 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro verkraften. Auf vergleichbarer Basis stiegen die Erlöse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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