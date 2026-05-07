Quantum-Aktien gehören wieder zu den heißesten Wetten am Markt. Doch nach der Rallye reichen selbst Monster-Zahlen nicht mehr automatisch für neue Kursgewinne. Die Aktie fällt.IonQ hat neue Zahlen vorgelegt, die den Hype um Quantencomputing weiter befeuern - und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr deutlich angehoben. Das US-Unternehmen erwartet nun Erlöse zwischen 260 und 270 Millionen US-Dollar, nachdem zuvor lediglich 225 bis 245 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt worden waren. Hintergrund ist die wachsende Nachfrage nach der Quantencomputing-Plattform des Konzerns. Auch im ersten Quartal überraschte IonQ positiv. Der Umsatz sprang auf 64,7 Millionen US-Dollar und lag damit klar …Den vollständigen Artikel lesen
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