Die Hensoldt-Aktie musste seit dem Hoch im Oktober mit rund 116 € herbe Verluste hinnehmen. Von dem Tief im März mit rund 66 € wurde wieder ein deutlicher Anstieg erzielt. Am Donnerstag verliert sie aktuell -1% und steht bei rund 80 €. Besteht hier noch weiteres Potenzial? Rekordauftragseingang erzielt Die westliche Welt befindet sich in einer Phase der Aufrüstung, das gilt insbesondere für die europäischen NATO-Staaten. Das schlägt sich in den Auftragseingängen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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