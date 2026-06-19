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zukunftsbilanzen.de
19.06.2026 06:46 Uhr
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Volatus Aerospace, Hensoldt und Rheinmetall: Drei Aktien für den neuen Drohnen- und Rüstungsboom

Nach dem Krieg ist vor der Aufrüstung. Der Konflikt im Nahen Osten steht zwar womöglich kurz vor dem Ende, die USA und der Iran haben jüngst auf Schloss Versailles zumindest eine Absichtserklärung für ein Kriegsende unterzeichnet. Doch die weltweite Aufrüstung wird dadurch allenfalls temporär gebremst. Langfristig wird sich der Rüstungsboom rund um den Globus fortsetzen. Und die Kriege der Zukunft werden längst nicht mehr nur mit Panzern, Flugzeugen und Raketen geführt. Drohnen, Sensoren, Software, autonome Systeme und elektronische Abwehrtechnik verändern die Verteidigungsindustrie fundamental. Was vor wenigen Jahren noch wie ein Nischenthema für Spezialisten wirkte, ist inzwischen ein milliardenschwerer Wachstumsmarkt. Regierungen rund um den Globus wollen unabhängiger werden, Lieferketten absichern und militärische Fähigkeiten schneller modernisieren. Genau daraus entstehen für Anleger neue Börsenstorys. Besonders spannend für spekulative Anleger ist der derzeit Volatus Aerospace, wer es konservativer mag kann auch Hensoldt und Rheinmetall in ein rüstungsaffines Depot beimischen.

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SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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