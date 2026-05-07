Mit einem Kurssprung von +10% ist die DoorDash-Aktie am Donnerstagmorgen der klare Spitzenreiter im Nasdaq 100-Index. Was steckt hinter dem Kurssprung des Essenslieferdienstes und könnte er ein Comeback der Aktie an der Börse einläuten? Starke Quartalszahlen Auslöser des heutigen Kurssprungs sind die Zahlen für das erste Quartal 2026. Das Fazit vorab: Sie fielen sehr gut aus. Der Umsatz von DoorDash stieg im Vergleich zum Vorjahr um 33% auf 4,04 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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