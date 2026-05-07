Nachdem der Kurs der NVIDIA Corporation-Aktie gestern um rund +6% gestiegen ist, rückt der Tech-Gigant erneut in den Fokus der Märkte. Der KI-Boom sorgt weiterhin für starke Nachfrage im Chipsektor und treibt die Rallye auf neue Hochs. Charttechnisch bleibt der Aufwärtstrend intakt, während die Aktie weiter an Dynamik gewinnt. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Nvidia-Aktie Der Nvidia-Kurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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