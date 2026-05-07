Frischen Wind für die Aktie des Flugzeugbauers gab es aus Südostasien: Dort hat die malaysische AirAsia 150 Maschinen des Typs A220-300 fest bestellt. Finanzielle Details wurden nicht genannt, dennoch gibt das heute Auftrieb.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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