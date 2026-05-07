Knorr-Bremse hat einen starken Start ins Geschäftsjahr 2026 hingelegt, wobei die Ergebnisse des ersten Quartals aufgrund von Währungseffekten leicht unter den Erwartungen lagen, jedoch deutlich bei der Rentabilität über den Erwartungen lagen, angetrieben durch Kostenkontrolle, Betriebseffizienz und BOOST-Optimierungen. Der Umsatz zeigte ein moderates organisches Wachstum, während die Erträge stark anstiegen, unterstützt durch eine signifikante Margenverbesserung und eine bessere als erwartete Kostenabsorption. Der freie Cashflow stieg ebenfalls erheblich, unterstützt durch eine stärkere Umwandlung und diszipliniertes Management des Working Capitals. Der Bereich Schienenverkehr blieb der entscheidende Stabilitätsfaktor mit stabilen Umsätzen und weiteren Margensteigerungen, während der Bereich Nutzfahrzeuge trotz des weiterhin schwachen Lkw-Zyklus eine starke Verbesserung der Rentabilität erzielte, was auf eine effektive Kostenkontrolle hinweist. Das Management bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und hob die anhaltende Resilienz und Umsetzung hervor. Nach den Ergebnissen erhöhen wir unsere Schätzungen und setzen unser Kursziel auf 103,00 EUR (von 86,00 EUR), werten jedoch nur auf HALTEN von VERKAUFEN auf, aufgrund der erhöhten Bewertung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/knorr-bremse-ag
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