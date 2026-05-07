PV-Anlagen mit Kostal-Wechselrichtern lassen sich nun auch mit dem Energiemanagement-System Heartbeat AI steuern. Das gilt auch für den neuen Hochvoltspeicher Helivor. Die Wechselrichter Plenticore G2 und G3 von Kostal sind kompatibel mit dem Heimenergiemanagementsystem (HEMS) Heratbeat AI von 1Komma5Grad. Wie Kostal außerdem mitteilte, gilt die Kompatibilität auch für den Hochvolt-Speicher Helivor. Damit ließen sich bestehende Photovoltaik-Anlagen, die die Wechselrichter nutzen, um neue Funktionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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