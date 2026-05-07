Berlin (ots) -DeutschlandIm Zuge einer bedeutenden Erweiterung seiner Festivalpräsenz in Deutschland kündigt SHEIN seine erste Partnerschaft mit dem HEROES Festival in Geiselwind an und markiert damit ein neues Kapitel im Engagement mit der deutschen Musikszene. Das HEROES Festival präsentiert Headliner wie Kool Savas, RIN und Haftbefehl und bringt einige der einflussreichsten und gefeiertsten Künstler:innen des Landes für ein unvergessliches Live-Erlebnis zusammen.Vereinigtes KönigreichSHEIN kehrt zum dritten Mal zu Pepsi MAX presents Parklife und zum fünften Mal zu Pepsi MAX presents Creamfields zurück. In diesem Jahr übernimmt die Marke das Sponsoring von zwei ikonischen Bühnen: der G Stage bei Parklife und der HALO Stage bei Creamfields, präsentiert von SHEIN.SHEIN feiert zudem sein Debüt beim Sky presents Isle of Wight Festival und bringt dort eine aufmerksamkeitsstarke Erlebnisfläche auf das Festivalgelände. Festivalbesucher:innen können beim "Spin to Spin"-Game an die Decks treten und ihre DJ-Skills in einem Mini-Set zeigen, einen Fotobox-Moment erleben und sich von mobilen Glitter-Artists zusätzliches Festival-Glitzer verleihen lassen.Bei diesen Veranstaltungen erleben Festivalbesucher:innen Auftritte führender Künstler:innen wie Lewis Capaldi, Calvin Harris, Carl Cox und Zara Larsson.SpanienIm Rahmen seiner Zusammenarbeit mit großen europäischen Festivals kehrt SHEIN zum FIB (Festival Internacional de Benicàssim) und zum Arenal Sound zurück, wo Gäste herausragende Auftritte internationaler Acts wie The Prodigy, Biffy Clyro, Myke Towers und Maria Becerra erleben können.ItalienSHEIN erweitert seine Festivalpräsenz in Italien und feiert sein Debüt als Sponsor von Firenze Rocks in Florenz und bringt seine kreative Vision zu einem der ikonischsten Musik-Events des Landes. Das Festival präsentiert Headliner wie Lenny Kravitz, Robbie Williams und The Cure und setzt den Rahmen für eine unvergessliche Feier von Musik und Kultur.Immersive Festival-Erlebnisse in ganz EuropaSHEIN ist bekannt für erlebnisstarke Markenauftritte und erweitert die europäische Festival-Landschaft 2026 um trendbasierte Aktivierungen, die auf Inspiration und Interaktion ausgelegt sind. Festivalbesucher:innen sind eingeladen, die vielseitigen Sommerkollektionen von SHEIN zu entdecken - mit Styles für unterschiedliche Geschmäcker und Passformen, von boho-inspirierten Looks bis hin zu auffälligen Punk-Styles und Desert-Rave-Essentials.SHEIN startet jedes Festival mit einer exklusiven VIP-Opening-Party, die von Prominenten und führenden Style-Persönlichkeiten besucht wird. Über alle Aktivierungen hinweg erleben Gäste das SHEIN-Erlebnis durch kuratierte DJ-Sets, Glam-Bars, Fotobox-Momente, interaktive Spiele und exklusive Giveaways.Die Marke bietet zudem erstklassig platzierte Viewing-Plattformen bei Pepsi MAX presents Creamfields und Firenze Rocks sowie eine VIP-gebrandete Terrasse beim FIB, die Festivalbesucher:innen eine optimale Sicht auf ihre Lieblingsacts ermöglicht.Bereit für die Festivalsaison? Entdecke die Trends, über die alle sprechen, auf de.shein.com.SHEINGoesWithEverything SHEINGoesWithFestival SHEINTrendsÜber SHEINSHEIN ist ein globaler Online-Fashion- und Lifestyle-Retailer und bietet neben Eigenmarken auch Produkte eines weltweiten Netzwerks von Anbietern zu erschwinglichen Preisen an. SHEIN setzt sich dafür ein, Mode für alle zugänglich zu machen, und verfolgt ein branchenführendes On-Demand-Produktionsmodell für eine effizientere und zukunfts-orientierte Industrie. Weitere Informationen unter www.sheingroup.comPressekontakt:Stefanie Kostnerstefanie.kostner@sheingroup.com+49 160 3827834Original-Content von: SHEIN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132141/6270550