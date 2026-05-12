Viele Menschen kaufen Produkte bei Temu und Shein. Welche Auswirkungen hat das für die deutsche Wirtschaft? Forscher haben dies nun berechnet. Die beliebten Onlinehändler Temu und Shein schaden der deutschen Wirtschaft einer Schätzung zufolge erheblich. Dem Einzelhandel entgehen jährlich Umsätze in Höhe von 2,5 Milliarden Euro - weil Konsumenten Produkte bei den chinesischen Plattformen kaufen, statt bei Anbietern in Deutschland. Zu diesem Ergebnis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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