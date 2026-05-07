© Foto: Henning Kaiser - dpaDer Motorenhersteller überrascht mit starken Q1-Zahlen: Der operative Gewinn zieht kräftig an, das Sparziel wird übertroffen, und Konzernchef Schulte denkt laut über eine schärfere Jahresprognose nach.Der Kölner Motorenhersteller Deutz hat zum Jahresauftakt deutlich zugelegt und damit den Umbaukurs des Konzerns eindrucksvoll untermauert. Im ersten Quartal 2026 kletterte der Auftragseingang um mehr als 40 Prozent auf 771 Millionen Euro, der Umsatz wuchs um rund acht Prozent auf 530 Millionen Euro. Besonders auffällig: Der bereinigte operative Gewinn verbesserte sich um fast die Hälfte auf 37,3 Millionen Euro, die entsprechende Marge stieg auf sieben Prozent. Unterm Strich steht nach einem …Den vollständigen Artikel lesen
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