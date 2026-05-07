Neuenburg - Die Schweizer Hotellerie hat im März 2026 auf Monatssicht erstmals seit November 2025 wieder weniger Übernachtungen gezählt. Die Aussichten auf das Gesamtjahr bleiben laut dem Branchenverband Schweiz Tourismus aber trotz des Iran-Konflikts weiterhin gut. Die Zahl der Logiernächte sank im März gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,2 Prozent auf 3,2 Millionen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch mitteilte. Bei den ausländischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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