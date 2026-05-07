Bern - Der Schweizer Arbeitsmarkt hat sich im April robust gezeigt. Die Arbeitslosenquote ging minimal zurück. Bei den IT-Problemen des Bundes gebe es «deutliche Verbesserungen». «Seit Februar geht die Arbeitslosenquote leicht zurück», sagte Jérôme Cosandey, Leiter der Direktion für Arbeit beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), am Donnerstag an einer Online-Medienkonferenz. Konkret sank die Arbeitslosenquote im April um 0,1 Prozentpunkte auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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