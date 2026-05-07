Philip Morris - PM: Rauchfreie Zukunft mit IQOS statt Marlboro!

Kandidat für die Watchlist!

Tasse-mit-Henkel-Formation bei Philip Morris (PM). Der Tabakkonzern erfindet sich neu - und Anleger feiern mit!

Philip Morris (PM) - US7181721090

Rückblick: Mit einem Kursplus von knapp 12 Prozent und einer Cup-&-Handle-Formation mit einer Widerstandszone bei 172.50 USD könnte die Philip-Morris-Aktie das Interesse der Anleger in Long-Richtung wecken. Bis zu den Quartalszahlen am 22. Juli wäre ein längerer Swingtrade denkbar. Wünschenswert wären positive Impulse vom Gesamtmarkt.

Philipp-Morris-Aktie: Chart vom 06.05.2026, Kürzel: PM Kurs: 170.53 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Als Kaufsignal sollten wir das vollständige Überschreiten der noch recht breiten Widerstandszone abwarten. Kursziel ist das Allzeithoch vom 25. Februar bei 191.30 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Auch wenn Philip Morris als defensive Aktie gesehen wird, sind Rückschläge beim überkauften Gesamtmarkt möglich. Die im Chartbild eingezeichnete Absicherung unmittelbar unter der letzten Tageskerze birgt die Gefahr ausgestoppt zu werden. Risikobereite Anleger könnten den Stopp Loss durchaus tiefer setzen.

Meinung

Philip Morris meldete ein starkes Quartal mit 10.1 Milliarden USD Umsatz und 9.1 Prozent Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 16 Prozent auf 1.96 USD. Besonders wichtig: IQOS hat Marlboro beim Absatz in den gemeinsamen Märkten überholt und ist damit die wichtigste Nikotinmarke des Konzerns geworden. Rauchfreie Produkte liefern inzwischen mehr als 40 Prozent des Umsatzes und wachsen deutlich schneller als das klassische Zigarettengeschäft. Analysten sehen darin einen strukturellen Wandel mit höheren Margen und stabilerem Wachstum. Das Unternehmen erhöhte zudem seine Jahresprognose und peilt langfristig ein Umsatzwachstum von rund 6 Prozent pro Jahr an. Ein mögliches Kursziel liegt bei 240 USD, was etwa 42 Prozent Potenzial entspräche. Risiken bleiben sinkende Zigarettenvolumina, regulatorische Eingriffe und die hohe Verschuldung von rund 46.5 Milliarden USD.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 265.78 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 819.31 Millionen USD

Meine Meinung zu Philipp Morris ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.tikr.com/de/blog/philip-morris-iqos-just-passed-marlboro-heres-why-the-stock-could-hit-240

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Autor: Thomas Canali

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