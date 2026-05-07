Amazon führt mit Alexa+ eine neue Generation seiner Sprachassistenz auf Basis generativer KI in Deutschland ein. Die Software soll natürliche Gespräche ermöglichen, eigenständig Aufgaben übernehmen und durch Ring-Kameras sogar reale Alltagssituationen analysieren. Parallel integriert BMW die Amazon-Technologie in neue Fahrzeugmodelle, um künftig deutlich intelligentere Sprachsteuerungen im Auto anzubieten.Amazon setzt auf generative KI und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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