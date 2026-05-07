Energy Sharing wird offiziell ab 1. Juni 2026 möglich. Wie die Optionen in den Bundesländern aussehen, darüber informiert die Agentur Erneuerbare Energien (AEE). Energy Sharing ist eine neue Option, um Photovoltaikstrom aus Dachanlagen zu vermarkten. Die Agentur Erneuerbare Energien (AEE) informiert in einem Hintergrundpapier über diese Möglichkeiten auf Ebene der einzelnen Bundesländer.Das neue Energy Sharing Modell, das der Bundestag im November 2025 verabschiedet hat und das im Juni in Kraft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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