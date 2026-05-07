Wien (www.fondscheck.de) - Der Vermögensverwalter UBS Asset Management hat die Gebühren für fünf ETFs gesenkt und sein Angebot an Core-ETFs erweitert, so die Experten von "FONDS professionell".Bei den drei Core-ETFs auf MSCI EMU (Eurozone) (ISIN LU0147308422/ WKN 633611), MSCI USA (ISIN IE00BD4TXS21/ WKN A2ARF7) und Euro Stoxx 50 (ISIN LU0136234068/ WKN 794357) seien die Gebühren um jeweils drei Basispunkte gesunken; für den EMU-ETF würden damit nun 0,09 Prozent fällig, für den USA-ETF nur noch 0,03 Prozent und für den Euro-Stoxx-50-ETF 0,06 Prozent. Der UBS Core Euro Stoxx 50 UCITS ETF habe bis vor Kurzem unter UBS Euro Stoxx 50 UCITS ETF firmiert und sei mit der Umbenennung in die Core-Serie aufgenommen worden. Bei den beiden ETFs auf den MSCI World ex USA (ISIN LU2807512947/ WKN A40X48) und den MSCI Pacific ex Japan (ISIN LU0446734526/ WKN A0X97T) habe UBS AM die Gebühren um fünf Basispunkte von 0,14 auf 0,09 Prozent reduziert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
