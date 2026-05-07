Die Erkenntnisse von NIQ treiben die internationale Expansion und das messbare Wachstum von Hisense in wichtigen globalen Märkten voran

NIQ (NYSE: NIQ), ein weltweit führender Anbieter von Verbraucheranalysen, hat heute neue Erkenntnisse aus seiner langjährigen Zusammenarbeit mit Hisense, einer weltweit führenden Marke für Haushaltsgeräte und Smart-Technologien, vorgestellt. Mithilfe der KI-gestützten Marktanalysen von NIQ hat Hisense seine internationale Expansion beschleunigt, die Entscheidungsfindung in lokalen Märkten verbessert und in mehr als 20 Schlüsselmärkten und über 12 Produktkategorien messbares Wachstum erzielt. Die Fallstudie zeigt, wie KI-gestützte Erkenntnisse globalen Marken helfen, schneller zu agieren, besser zu lokalisieren und in komplexen Märkten effektiver zu konkurrieren.

Die Herausforderung

Im Zuge seiner internationalen Expansion sah sich Hisense mit einer zunehmenden Komplexität auf den globalen Märkten konfrontiert. Die Verbraucherpräferenzen unterschieden sich stark zwischen den verschiedenen Regionen wie Westeuropa, Osteuropa und Lateinamerika, sodass ein einheitlicher Ansatz wirkungslos war.

Die KI-gestützte Analyse von NIQ lieferte die erforderlichen detaillierten Einblicke in die lokalen Märkte, um Investitionen zu steuern, die Produktpositionierung zu verfeinern und die Funktionen zu identifizieren, die in den einzelnen Märkten am wichtigsten waren. Durch die Einbindung der NIQ-Erkenntnisse in die tägliche Entscheidungsfindung gelang Hisense der Übergang von einer nachträglichen Berichterstattung zu schnellerem, proaktiverem Handeln indem das Unternehmen die Nachfrage antizipierte, die Lagerbestände mit den Händlern abstimmte und die Preisgestaltung an die sich verändernden Marktbedingungen anpasste.

Wichtigste Ergebnisse für Hisense:

+18 durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) beim Auslandsumsatz, einschließlich Fernsehgeräte und Haushaltsgeräte (2015-2024)

beim Auslandsumsatz, einschließlich Fernsehgeräte und Haushaltsgeräte (2015-2024) 38 Wachstum des TV-Wertes im Jahresvergleich in Westeuropa (2024)

des im in Westeuropa (2024) Eine stärkere Wettbewerbsposition in Europa, Lateinamerika und anderen Wachstumsregionen

"Für Hisense bedeutet die Zusammenarbeit mit NIQ weit mehr als nur den Zugang zu Marktdaten sie bildet die Grundlage für den Aufbau vertrauensvoller lokaler Partnerschaften und die Erschließung nachhaltigen Wachstums in Schlüsselregionen", sagte Jerry Liu, Chairman von Hisense VIDAA. "NIQ liefert nicht nur Zahlen, sondern ist zu einer Erweiterung unseres Teams geworden und hilft uns dabei, Komplexität in Klarheit zu verwandeln."

"Hisense ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie globale Marken KI-gestützte Marktinformationen nutzen können, um sicher zu wachsen", sagte Julian Baldwin, President, Global Strategic Accounts bei NIQ. "Durch die Kombination der firmeneigenen Daten von NIQ, KI-gestützter Entscheidungssysteme und lokaler Fachkenntnisse ist Hisense in der Lage, Marktsignale schneller und klarer zu erkennen, entschlossen darauf zu reagieren und diese Signale in messbares Wachstum umzusetzen."

Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich Hisense in der nächsten Phase auf eine tiefgreifendere, KI-gestützte Vorausschau, um Verbrauchertrends zu antizipieren, nachhaltigkeitsorientierte Innovationen zu fördern und eine schnellere, stärker automatisierte Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen zu ermöglichen.

Diese Fallstudie verdeutlicht den umfassenden Fokus von NIQ auf die Integration von KI in seine Kernlösungen, wodurch Unternehmen dabei unterstützt werden, über die reine Gewinnung von Erkenntnissen hinaus zu Entscheidungssystemen zu gelangen, die ein schnelleres und intelligenteres Wachstum in großem Maßstab ermöglichen.

Erfahren Sie mehr darüber, wie KI die The Full View-Lösung von NIQ beschleunigt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was beinhaltet die Zusammenarbeit zwischen NIQ und Hisense?

NIQ stellt Hisense KI-gestützte Marktinformationen zur Verfügung, um das Unternehmen bei seiner globalen Expansion, bei Entscheidungen auf den lokalen Märkten und bei seinem langfristigen Wachstum zu unterstützen. Das Ökosystem für kontinuierliche Einblicke von NIQ ermöglichte es Hisense, Preisgestaltung, Sortiment, Funktionsumfang und Lagerbestände zügig anzupassen.

Wie setzt NIQ im Rahmen dieser Partnerschaft KI ein?

NIQ nutzt künstliche Intelligenz, um große Mengen an Verkaufs- und Verbraucherdaten zu analysieren, Trends zu erkennen und schnellere, genauere Erkenntnisse zu liefern, die die Entscheidungsfindung unterstützen. Die KI-gestützte Vorausschau von NIQ, um Verbrauchertrends zu antizipieren, intelligentere Produktinnovationen voranzutreiben und eine schnellere, automatisierte Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen zu ermöglichen.

Welche Ergebnisse hat Hisense mithilfe der Erkenntnisse von NIQ erzielt?

Hisense verzeichnete im Ausland eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von +18 beim Umsatz sowie in Westeuropa ein Wertwachstum von 38 im TV-Geschäft gegenüber dem Vorjahr.

Welche Regionen haben am meisten von der Partnerschaft profitiert?

Hisense ist weltweit in wichtigen Regionen vertreten, darunter Westeuropa, Osteuropa, Lateinamerika und andere Schwellenmärkte.

Wie geht es nun weiter für NIQ und Hisense?

NIQ und Hisense intensivieren ihre Zusammenarbeit, um tiefere, KI-gestützte Erkenntnisse zu gewinnen und eine intelligentere, vorausschauendere Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen zu ermöglichen.

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Verbraucherforschung, das ein umfassendes und fundiertes Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern vermittelt und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination einer weltweit einzigartigen Datenabdeckung und detaillierter Verbraucher- und Einzelhandelsanalysen mit jahrzehntelanger Erfahrung in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei unterstützen, komplexe Daten in fundierte Maßnahmen umzusetzen. Mit Niederlassungen in mehr als 90 Ländern

deckt NIQ etwa 82 der Weltbevölkerung und globale Konsumausgaben in Höhe von über 7,4 Billionen US-Dollar ab. Mithilfe von cloudbasierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ "The Full View" und unterstützt Marken und Einzelhändler dabei, zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte zu ergreifen sind. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.niq.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung zur Zusammenarbeit zwischen Hisense und NIQ kann zukunftsgerichtete Aussagen zu erwartetem Verbraucherverhalten, Markttrends und Branchenentwicklungen enthalten. Diese Aussagen spiegeln aktuelle Erwartungen und Prognosen wider, die auf verfügbaren Daten, historischen Mustern und verschiedenen Annahmen basieren. Begriffe wie "wird", "erwartet", "geht davon aus", "prognostiziert", "glaubt", "sagt voraus", "plant", "sieht voraus", "deutet darauf hin" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Diese Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar und unterliegen inhärenten Unsicherheiten, einschließlich Änderungen der Verbraucherpräferenzen, der wirtschaftlichen Bedingungen, des technologischen Fortschritts und der Wettbewerbsdynamik. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Wir bemühen uns, unsere Erkenntnisse auf zuverlässige Daten und fundierte Methoden zu stützen, übernehmen jedoch keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um zukünftige Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

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