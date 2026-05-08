Neue KI-basierte Lösung ersetzt einzelne Tools, die mithilfe von Simulationen die Wirkung von Preisen und Angeboten vor der Umsetzung testen.

Da Hersteller unter steigendem Druck stehen, ihre Margen zu verteidigen, ihre Ausgaben für den Handel zu rechtfertigen und schneller auf die sich wandelnde Nachfrage von Verbrauchern zu reagieren, hat NIQ (NYSE: NIQ), global führend bei Consumer Intelligence, heute die Einführung von Price Promo Optimizer bekannt gegeben. Es handelt sich um eine KI-basierte sogenannte Revenue Growth Management (RGM)-Plattform, die grundlegend ändert, wie Preise und Angebote festgesetzt werden.

Heute werden viele Preis- und Angebotsentscheidungen noch über unverbundene Tools, manuelle Workflows und isolierte Teams getroffen. Das verlangsamt die Ausführung, erhöht die Risiken und schränkt die Möglichkeit ein, Strategien vor der Markteinführung zu testen. Price Promo Optimizer ersetzt diese fragmentierte Herangehensweise durch eine einzige Plattform, die Preisfestsetzung, Angebote und Strategie in einem einzigen Workflow vereint.

Auf der Grundlage von NIQ's zuverlässigen Messdaten auf Geschäftsebene und fortschrittlichen analytischen Modellen können Category-Manager, RGM-Führungskräfte, Marketing- und Geschäftsteams mithilfe von Price Promo ihre Vorteileberechnen und die Wirkung auf Volumen, Umsatz, Marge und Category-Leistung verstehen, bevor sie in Verhandlungen mit dem Einzelhandel eintreten.

"Entscheidungen über Preise und Promotions sind für Hersteller zu einem sehr kritischen Wachstumstreiber geworden. Dennoch arbeiten zahlreiche Teams immer noch mit fragmentierten Daten und altmodischen Tools", sagte Martin Hernandez, SVP NIQ. "Mit Price Promo Optimizer bietet NIQ Markenherstellern die Möglichkeit, von reaktiver Entscheidungsfindung zu einem proaktiven, szenariobasierten Planen überzugehen. Indem Preiselastizität, die Wirkung von Sonderangeboten und die Optimierung von Ausgaben für den Handel auf einer KI-unterstützten Plattform zusammengeführt werden, können Teams schneller arbeiten, ihre Margen verteidigen und besser mit dem Einzelhandel verhandeln."

In einer Umgebung, die schnelle und präzise Entscheidungen erfordert, ermöglicht Price Promo Optimizer zukunftsorientierte Entscheidungen statt Analysen auf Basis von Vergangenheitsdaten. Teams können Annahmen testen, mehrere Szenarien auswerten und die besten Strategien entwickeln, bevor Produkte auf den Markt gelangen.

Mit der Einführung von Price Promo Optimizer erreicht NIQ einen weiteren Meilenstein. Das Unternehmen verfolgt die Strategie, KI-basierte Entscheidungssysteme bereitzustellen, die Kunden dabei helfen, Daten schneller in Entscheidungen umzusetzen. Die Erkenntnisse von NIQ über die Wirkung von künstlicher Intelligenz auf den Handel und die Entscheidungen von Verbrauchern fließen ebenfalls ein.

NIQ betreut mehr als 23.000 Kunden in mehr als 90 Ländern mit 22,2 Millionen Geschäften und 220 Millionen Produktkategorien. Das Unternehmen arbeitet mit mehr als 50 Einzelhändlern weltweit im Rahmen von Kooperationsprogrammen zusammen. NIQ erweitert ständig sein Ökosystem aus Daten, Analysen und KI-basierten Lösungen zum Nutzen von Herstellern, die so neue Wachstumsmöglichkeiten erschließen können.

Price Promo Optimizer steht nun weltweit Herstellern zur Verfügung.

Mehr Informationen finden Sie unter: NIQ.com.

Häufig gestellte Fragen

F: Was ist Price Promo Optimizer?

A: Price Promo Optimizer (PPO) ist die Revenue Growth Management (RGM)-Plattform der kommenden Generation von NIQ. Es handelt sich um eine umfassende KI-unterstützte Lösung, die Preis- und Promotion-Workflows in einer einzigen, intuitiven Schnittstelle zusammenfasst. Sie wird betrieben von den zuverlässigen Daten von NIQ auf Geschäftsebene sowie analytischen Modellen. Mit PPO können Hersteller Preisszenarien simulieren, Promotions analysieren und ihre Strategien für das Jahr planen und all das auf einer einzigen Plattform.

F: Welche Probleme löst PPO für Hersteller?

A: Hersteller mussten sich lange mit fragmentierten Tools zufrieden geben: Preisanalysen in einem System, Planung von Promotions in einem anderen und die Simulation von Szenarien oft manuell in einer Tabelle. Dadurch wurden Entscheidungen oft langsam gefällt, die Risiken für die Ausführung stiegen und Strategien konnten nicht im Voraus bewertet werden. PPO ist für die Lösung dieses Problems konzipiert unverbundene Tools werden durch eine KI-unterstützte Plattform ersetzt, die auf die Bedürfnisse von RGM und funktionsübergreifenden Teams ausgerichtet ist.

F: Was bedeutet "KI-unterstützt" im Kontext mit PPO?

A: PPO nutzt KI und Machine Learning auf zwei Arten. Erstens, werden zeitaufwändige Datenvorbereitung und Analyseaufgaben, die zuvor manuell durchgeführt wurden, automatisiert. Zweitens, es können Szenarien simuliert werden, wodurch Teams die Auswirkung von Preis- und Promotionveränderungen vor der Implementierung im Markt simulieren können. Dazu gehören die Modellierung von Elastizitäten, Schwellenwertanalyse, Simulation von Angeboten und Portfoliooptimierung, basierend auf NIQ's realen, präzisen Daten über das Kaufverhalten in Geschäften und nicht nur auf der Grundlage von aggregierten Daten.

F: Für wen eignet sich die Lösung?

A: PPO ist konzipiert für Teams bei Herstellern, die sich mit Preis- und Promotionstrategien beschäftigen, wie zum Beispiel RGM Account Manager, Brand und Marketing Manager, Vertriebsteams und Führungskräfte. Die Plattform eignet sich für funktionsübergreifende Nutzung und es wird kein spezielles technisches Know-how benötigt. RGM-Teams nutzen sie für Strategie und Simulation; Vertriebsteams nutzen sie für auf den Einzelhandel ausgerichtete Planungen; Marketingteams nutzen sie, um Auswirkungen auf den Markenwert und den Marktanteil zu verstehen; Finanzteams nutzen sie, um Kosteneffekte und Margen zu modellieren.

F: Mit welchen Ergebnissen können Hersteller rechnen?

A: PPO verringert die Zeit und den Aufwand für Preis- und Promotionentscheidungen. So können Teams schneller und zuverlässiger agieren. Zu den allgemeinen Vorteilen gehören: geringerer Zeitaufwand für die Vorbereitung der Daten und manuelle Analysen; konsistentere Entscheidungen von RGM, Marketing, Vertrieb und Finanzen; schnellere Vorbereitungen von Verhandlungen mit Einzelhändlern und Bewertung von Strategien durch Simulation vor der Umsetzung.

F: Wie ist PPO in die breite Datenplattform von NIQ eingebunden?

A: PPO ist in NIQ's Discover Plattform eingebunden, es werden für beide dieselben Daten auf Geschäftsebene verwendet. NIQ's globales Netzwerk deckt fast 82 der Weltbevölkerung und mehr als $7,4 Billionen an Verbraucherausgaben ab dies ist die Grundlage von PPO's Modellen. So basiert jede Empfehlung auf umfassenden, echten Kaufdaten.

Über NIQ

NielsenIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, das das umfassendste und zuverlässigste Bild des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination einer unübertroffenen globalen Datenabdeckung und detaillierter Messungen zu Verbrauchern und Einzelhandel mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in zielgerichtete Maßnahmen umzusetzen.

NIQ ist in mehr als 90 Ländern präsent und deckt fast 82 der Weltbevölkerung sowie mehr als $7,4 Billionen an Verbraucherausgaben ab. Durch cloudbasierte Plattformen, erweiterte Analysen und KI-basierte Statistiken liefert NIQ The Full View und hilft damit Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Konsumenten kaufen, warum sie es kaufen und was sie als Nächstes tun. Mehr Informationen finden Sie unter: www.niq.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung über die Markteinführung von NIQ's Price and Promo Optimizer kann zukunftsgerichtete Aussagen über Konsumentenverhalten, Markttrends und Branchenentwicklungen enthalten. Diese Aussagen beziehen sich auf aktuelle Erwartungen und Projektionen, basierend auf verfügbaren Daten, Vergangenheitsdaten und unterschiedlichen Annahmen. Wendungen wie "werden", "erwarten", "antizipieren", "Projekte", "glauben", "Vorhersagen", "planen", "nach vorn schauen", "zeigen" und ähnliche Ausdrücke eignen sich für die Erkennung von zukunftsorientierten Aussagen. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse und unterliegen Unsicherheiten, wie zum Beispiel Veränderung der Verbraucherpräferenzen, wirtschaftliche Bedingungen, technologischer Fortschritt und Dynamik des Wettbewerbs. Die tatsächlichen Ergebnisse können deutlich von den Vorhersagen abweichen. Obwohl wir unsere Prognosen auf der Grundlage von zuverlässigen Daten und Methoden erstellen, sehen wir uns nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund von zukünftigen Ereignissen und Umständen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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