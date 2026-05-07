Type One Energy, Tokamak Energy und AECOM kündigten heute die Gründung des UK Infinity Fusion Consortium an, um die Entwicklung des ersten privatwirtschaftlichen Fusionskraftwerksprojekts im Vereinigten Königreich voranzutreiben. Gemeinsam wollen die Unternehmen ein Fusionsprojekt entwickeln, das wirtschaftlich rentabel ist, unter Einsatz bestehender Technologien realisiert werden kann und für privates Kapital attraktiv ist ganz im Sinne der langfristigen Ziele der kürzlich von der Regierung vorgestellten britischen Fusionsstrategie.

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(From left to right) Warrick Matthews, CEO of Tokamak Energy; Chris Mowry, CEO of Type One Energy; and Troy Rudd, Chairman and CEO of AECOM sign the UK Infinity Fusion Consortium during His Majesty King Charles III's visit to New York City.

Diese Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die bilaterale Zusammenarbeit zwischen den USA und dem Vereinigten Königreich im Bereich der Kernfusion intensiviert wird. Seine Majestät König Charles III. erklärte in seiner Rede vor dem US-Kongress in der vergangenen Woche: "Unsere Nationen bündeln ihre Talente und Ressourcen in den Technologien von morgen unsere neuen Partnerschaften in den Bereichen Kernfusion und Quantencomputing sowie KI und Arzneimittelentwicklung haben das Potenzial, unzählige Menschenleben zu retten."

Alle Partner des Konsortiums sind Mitglieder der Sustainable Markets Initiative (SMI), einem globalen, CEO-geführten Netzwerk, das von Seiner Majestät König Charles III. gegründet wurde und zum Ziel hat, eine treibende Kraft des privaten Sektors bei der Beschleunigung des Übergangs zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu sein.

Das UK Infinity Fusion Consortium vereint im Wesentlichen den Entwurf für das 400 MWe Infinity Two-Stellarator-Fusionskraftwerk von Type One Energy, die herausragenden Fähigkeiten von AECOM im Bereich Engineering sowie die HTS-Magnettechnologie und das Fertigungs-Know-how von Tokamak Energy im Vereinigten Königreich. Das Konsortium wird diese Stärken nutzen, um ein UK Infinity Two-Fusionskraftwerksprojekt zu entwickeln, das die gesamte britische Fusions-Wertschöpfungskette einbezieht, darunter Partner aus den Bereichen Bau, Finanzierung, Stromabnahme und der gesamten Lieferkette.

Das Konsortium wird auf den bedeutenden Investitionen des Vereinigten Königreichs in die Fusionstechnologie mittels magnetischen Einschlusses, in die Lieferkettenkapazitäten, die Regulierung und die Standortauswahl für Kraftwerke im Rahmen des staatlichen STEP-Fusion-Programms aufbauen. Außerdem wird es von den Synergieeffekten und Erfahrungen aus dem First-of-a-Kind (FOAK) Infinity Two-Fusionskraftwerksprojekt am Standort Bull Run der Tennessee Valley Authority (TVA) in den Vereinigten Staaten profitieren, dessen kommerzieller Betrieb für das Jahr 2034 geplant ist. Das TVA Infinity Two-Projekt wird durch die eigenen Fusionsprogramme der US-Regierung unterstützt und bietet eine starke technische und programmatische Grundlage für das UK Infinity Two-Implementierungsprojekt.

Die Entwicklung des UK Infinity Two-Fusionskraftwerksprojekts durch das Konsortium steht im Einklang mit der Strategie der britischen Regierung, von einer weltweit führenden Fusionsforschung zum kommerziellen Einsatz überzugehen eine Strategie, die auch dem STEP-Fusionsprogramm als Leitlinie dient. Das Konsortium wird einen privatwirtschaftlich geführten, den STEP-Fusionsprogramm ergänzenden Weg zur Kommerzialisierung der Fusionsenergie schaffen. Das UK Infinity Two-Projekt treibt das Wachstum der britischen Fusions-Lieferkette weiter voran und beschleunigt die Markteinführung dieser wichtigen neuen Energiequelle. Gleichzeitig stärkt es die industrielle Basis des Landes.

Chris Mowry, Chief Executive Officer, Type One Energy, sagte: "Fusion muss nicht nur entwickelt, sondern auch eingesetzt werden. Dieses Konsortium bündelt die wichtigsten industriellen Kompetenzen im Vereinigten Königreich und in den USA, die für die Umsetzung realer, wirtschaftlich rentabler Fusionskraftwerksprojekte erforderlich sind. Durch die Verbindung von Fusionstechnologie, fortschrittlicher Fertigung und Kraftwerkstechnik schließen wir die Lücke zwischen den Energieinnovationen von heute und der Energieinfrastruktur von morgen. Unsere Initiative steht voll und ganz im Einklang mit den Ambitionen des Vereinigten Königreichs und der USA, führend bei der kommerziellen Nutzung der Fusionsenergie zu sein."

Warrick Matthews, Chief Executive Officer, Tokamak Energy, sagte: "Dieses Konsortium rückt die transformative Magnettechnologie und die Fertigungskompetenz von Tokamak Energy ins Zentrum eines weiteren Fusionsprogramms von Weltklasse. Gemeinsam können wir den Weg zur Kommerzialisierung einer neuen Form grenzenloser, sauberer Energie beschleunigen und in Kombination mit unserer Rolle als Partner für Magnetsysteme im Rahmen von STEP die Führungsrolle der Lieferkette des Vereinigten Königreichs in der globalen Fusionsforschung stärken."

Troy Rudd, Chairman und Chief Executive Officer, AECOM, sagte: "Die Kernfusion gehört zu den wichtigsten langfristigen Energielösungen und stellt eine saubere, sichere und zuverlässige Energiequelle für künftige Generationen dar. Um das Potenzial der Kernfusion auszuschöpfen, bedarf es eines disziplinierten Engineerings, etablierter Infrastrukturmodelle und einer Zusammenarbeit im gesamten Energieökosystem. AECOM kann im Rahmen dieses Konsortiums seine weltweite Erfahrung im Bereich komplexer Energieinfrastruktur einbringen, um einen Beitrag zur Schaffung der Grundlagen für kommerzielle Fusionsprojekte zu leisten, die sich erfolgreich skalieren lassen. Damit unterstützt AECOM sowohl das britische Energiesystem als auch die Stärkung der industriellen und infrastrukturellen Basis des Landes."

Lord Vallance, britischer Minister für Wissenschaft, Innovation, Forschung und Atomenergie, sagte: "Unsere Regierung fördert die Kernfusion mit über 2,5 Milliarden britischen Pfund und hat kürzlich ein Abkommen mit den Vereinigten Staaten bekannt gegeben, das eine engere Zusammenarbeit bei Forschung und Entwicklung im Bereich der Kernfusion vorsieht und uns einer Zukunft näherbringt, die von unbegrenzt verfügbarer sauberer Energie angetrieben wird. Unsere langfristige Vision und unsere Investitionen in diesem Sektor leisten nun einen wichtigen Beitrag, dieses Ziel Wirklichkeit werden zu lassen."

Lord Stockwood, britischer Minister für Investitionen, sagte: "Das Vereinigte Königreich ist weltweit führend im Bereich Erneuerbare Energien und dieses Konsortium wird eine zentrale Rolle bei neuen Fusionsprojekten spielen, die den Menschen in den lokalen Gemeinden spannende Perspektiven eröffnen. Wir sind von den Vorteilen sauberer Energietechnologien absolut überzeugt. Genau aus diesem Grund zieht unsere moderne Industriestrategie Investitionen in diesen Sektor an, die das Wirtschaftswachstum im Vereinigten Königreich auf dem Weg zur Klimaneutralität ankurbeln."

Jennifer Jordan-Saifi, CEO der Sustainable Markets Initiative (SMI), sagte: "Type One Energy, Tokamak Energy und AECOM haben sich als Mitglieder der SMI zusammengeschlossen und sie stellen damit die Mandate Terra Carta und Astra Carta der SMI in die Praxis um Wirtschaft und Finanzwelt arbeiten Hand in Hand, um bahnbrechende Innovationen in einen messbaren Fortschritt beim Aufbau einer nachhaltigeren Zukunft umzusetzen."

Über Type One Energy

Die Mission der Type One Energy Group besteht darin, der Welt nachhaltige und erschwingliche Fusionsenergie zur Verfügung zu stellen. Das 2019 gegründete und 2023 durch Risikokapital geförderte Unternehmen wird von einem Team weltweit angesehener Fusionswissenschaftler geleitet, die auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz beim Aufbau modernster Stellarator-Fusionsanlagen zurückblicken. Unterstützt werden sie dabei von erfahrenen Führungskräften aus der Wirtschaft, die ihnen mit ihrer Expertise bei der Skalierung von Unternehmen und der Kommerzialisierung von Energietechnologien zur Seite stehen. Type One Energy setzt auf bewährte fortschrittliche Fertigungsmethoden, moderne Computerphysik und Hochfeld-Supraleitungsmagnete, um sein optimiertes Stellarator-Fusionsenergiesystem zu entwickeln. Sein FusionDirect-Entwicklungsprogramm setzt auf den risikoärmsten und schnellsten Weg zu einem Fusionskraftwerk im kommenden Jahrzehnt und verfolgt dabei eine auf Partnerschaften und Kapitaleffizienz ausgerichtete Strategie. Type One Energy engagiert sich für die Beteiligung der Gemeinschaft an der Entwicklung und dem Einsatz seiner sauberen Energietechnologie.

Über Tokamak Energy

Tokamak Energy ist ein Weltmarktführer im Bereich der Hochtemperatur-Supraleitung (HTS) und der Fusionstechnologie. Das Unternehmen wurde 2009 als Spin-out der UK Atomic Energy Authority gegründet. Tokamak Energy arbeitet mit Regierungen und der Industrie zusammen, um durch Innovation und strategische Partnerschaften HTS- und Fusionslösungen zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Zentral dafür ist seine End-to-End-Kompetenz bei HTS-Systemen, die von der Konzeption bis zur Fertigung reicht und über die Tochtergesellschaft Ridgway Machines bereitgestellt wird.

Über AECOM

AECOM ist weltweit führend im Bereich Infrastruktur und möchte durch seine Arbeit zu einer besseren Welt beitragen. Als renommiertes Unternehmen für professionelle Dienstleistungen mit fundiertem technischem Fachwissen kann AECOM die komplexen Herausforderungen seiner Kunden in den Bereichen Wasser, Umwelt, Energie, Verkehr und Bauwesen lösen. Das Unternehmen arbeitet mit Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor zusammen, um innovative, nachhaltige und resiliente Lösungen über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg zu entwickeln angefangen bei Beratung, Planung, Entwurf und Engineering bis hin zu Programm- und Bauleitung. AECOM ist ein Fortune-500-Unternehmen, das im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 16,1 Milliarden US-Dollar erzielt hat.

Über die Sustainable Markets Initiative

Die Sustainable Markets Initiative (SMI) ist der erste Ansprechpartner des Privatsektors für nachhaltige Transformation und zeichnet sich durch ihre einzigartige Markenpolitik der "Privatsektor-Diplomatie" aus. SMI wurde von Seiner Majestät König Charles III. gegründet und erleichtert die Zusammenarbeit zwischen führenden Politikern und CEOs weltweit, um Nachhaltigkeit zu einem zentralen Bestandteil der Wertschöpfung werden zu lassen und die für eine nachhaltige Zukunft erforderlichen Billionenbeträge zu mobilisieren. Dabei orientiert sich die Organisation an den Mandaten ihrer Terra Carta und Astra Carta. SMI ist der festen Überzeugung, dass mit ehrgeizigen Zielen und couragierter Führung eine neue Ära des globalen Wohlstands eingeleitet werden kann, die über Generationen hinweg Bestand haben wird "The Growth Story of Our Time".

Über die Stellarator-Technologie

Der Stellarator ist die einzige Fusionstechnologie, die nachweislich stabil und kontinuierlich betrieben werden kann und sich somit für die kommerzielle Grundlaststromerzeugung eignet. Der Stellarator, der mit leistungsstarken supraleitenden Magneten arbeitet und mithilfe der weltweit schnellsten Supercomputer modelliert wurde, kann ein Wasserstoffplasma bei Temperaturen, die höher sind als im Sonnenkern, effizient einschließen. Unter diesen Bedingungen fusioniert Wasserstoff zu Helium und setzt dabei auf saubere und sichere Weise enorme Energiemengen frei. Die Grundlagenforschung, auf der der Stellarator basiert, wurde durch den Betrieb groß angelegter Versuchsanlagen, darunter Wendelstein 7-X in Deutschland, erfolgreich unter Beweis gestellt. Die moderne Stellarator-Technologie, die die derzeit langlebigsten Materialien und fortschrittlichsten Fertigungstechniken nutzt, wird entwickelt, um die erste Generation kommerziell nutzbarer Fusionskraftwerke im Netzmaßstab mit Energie zu versorgen.

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Contacts:

Type One Energy: Thomas Frey, thomas.frey@typeoneenergy.com

Tokamak Energy: Stuart White, stuart.white@tokamakenergy.com

AECOM: Jason Marshall, jason.marshall@aecom.com

Sustainable Markets Initiative: Jilly Hurley, j.hurley@sustainable-markets.org