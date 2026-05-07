Der von Blackrock unterstützte Entwickler Akaysha Energy gibt an, dass Kreditgeber 60 bis 80 Prozent vertraglich gesicherte Einnahmen verlangen, bevor sie Kredite für große Batteriespeicherprojekte in Deutschland bereitstellen. CCO Paul Curnow sagt, die Vertragsstrukturen, die Akaysha bei der Umsetzung von Batteriespeicher-Projekten in Deutschland einsetzen will, basierten auf den Erfahrungen in Australien. von pv magazine Global Akaysha Energy, der australische Batteriespeicher-Entwickler im Besitz von Blackrock, hat ein Joint Venture mit Copenhagen Energy gegründet, um große Batteriespeicher-Projekte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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