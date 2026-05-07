EQS-News: Deutsche EuroShop AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
07.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche EuroShop AG
|Heegbarg 36
|22391 Hamburg
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@deutsche-euroshop.de
|Internet:
|https://www.deutsche-euroshop.de/HV
|ISIN:
|DE0007480204
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2323396 07.05.2026 CET/CEST