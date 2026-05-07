EQS-News: Evotec SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
07.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Evotec SE
|Essener Bogen 7
|22419 Hamburg
|Deutschland
|E-Mail:
|info@evotec.com
|Internet:
|https://www.evotec.com/
|ISIN:
|DE0005664809
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Tradegate&, xd, , BSX, Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover,&, xd, , München, Stuttgart, Nasdaq
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2323398 07.05.2026 CET/CEST