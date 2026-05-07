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FÜSSE MIT EINEM HAUCH FARBE FEIERN: BIRKENSTOCK PRÄSENTIERT NEUE NAGELLACK-KOLLEKTION



07.05.2026 / 15:05 CET/CEST

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LINZ AM RHEIN, Deutschland, 7. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Füßen die Aufmerksamkeit schenken, die sie verdienen - dieser Anspruch ist fest in BIRKENSTOCKs Marken-DNA verankert und zahlt auf den Purpose des Naturgewollten Gehens ein, der vom anatomisch geformten Fußbett verkörpert wird. Im Einklang mit diesem ganzheitlichen Ansatz bringt BIRKENSTOCK im April 2026 eine vegane, pflanzenbasierte Nagellack-Kollektion heraus. Die BIRKENSTOCK CARE ESSENTIALS Nagellack-Kollektion verleiht den Füßen einen Hauch Farbe und feiert sie in ihrer komplexen Funktionalität als wahre Helden des Gehens. Die neuen BIRKENSTOCK Nagellacke kommen sorgfältig formuliert in verschiedenen ausgewählten Farbtönen mit Hochglanz-Finish und passen perfekt zu allen BIRKENSTOCK Sandalen. Ob Ton in Ton oder als prägnanter Kontrast - die Nagellacke verleihen gepflegten Nägeln von den Fingern bis zu den Zehen einen dekorativenTouch. Mit der neuen Nagellack-Kollektion ergänzt BIRKENSTOCK die Körper- und Fußpflege-Produkte der CARE ESSENTIALS Linie um eine ästhetische Komponente. Die sorgfältig ausgewählten Inhaltsstoffe der Nagellacke erfüllen allesamt BIRKENSTOCKs hohe Standards bei der Produktentwicklung hinsichtlich einer sicheren und wirksamen Anwendung. Die 23-Free*-Formeln sind vegan und pflanzenbasiert und enthalten bevorzugt natürliche Inhaltsstoffe wie Zuckerrüben und Zuckerrohr. Das Ergebnis ist ein zeitgemäßer, verantwortungsvoll entwickelter Nagellack, der auf den Wertekanon von BIRKENSTOCK einzahlt. Mit Rot, Hellrosa, Eggshell, Crocus und Surf Green bietet die Kollektion fünf attraktive Farben, die perfekt auf die saisonalen und klassischen Töne der BIRKENSTOCK Sandalen abgestimmt sind. Ergänzend zum Nagellack sind außerdemTop und Base Coat sowie ein sanfter Nagellackentferner mit pflegendem Mandelöl erhältlich. Alle Produkte werden nach höchsten Qualitätsstandards in Europa hergestellt. Die minimalistische Verpackung entspricht der zeitlosen, funktionalen BIRKENSTOCK Ästhetik. Die zu 100 % recycelbaren Glasflaschen verfügen über einen speziell geformten Pinsel für präzises, müheloses Auftragen.** * "23-Free" ist ein Begriff aus der Kosmetikbranche und bedeutet, dass ein Produkt frei von 23 potenziell schädlichen oder giftigen Inhaltsstoffen ist; die Ziffer verweist auf die Anzahl der chemischen Stoffe, die von der Formel ausgeschlossen sind. Bitte beachten Sie, dass Kennzeichnungen mit "frei von" wie "23-Free" in verschiedenen Ländern unterschiedlich reguliert werden und ihre Verwendung den lokalen Kosmetikgesetzen und -vorschriften entsprechen muss. ** 87 % der Verbraucher bestätigen die hohe Deckkraft des Nagellacks; 83 % geben an, dass er schnell trocknet. Ergebnisse eines Verbrauchertests mit 30 Freiwilligen, getestet an den Füßen mit dem pflanzenbasierten Nagellack in der Farbe Rot. Kreative Produktfotos: Zum Download

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Kampagnenvideo: Zum Download Nagellack, Top und Base Coat, 14ml: 14€/$11.95

Nagellackentferner, 100ml: 20€/$19.95

Nagellack-Sets: 26.50€/$22.95 - 39.50€/$33.95 Auf www.birkenstock.com , in BIRKENSTOCK Retail Geschäften und bei ausgewählten Retail-Partnern. ÜBER BIRKENSTOCK BIRKENSTOCK ist eine globale universale Marke, die sich gleichermaßen an alle Konsumenten unabhängig von geografischem Standort, Geschlecht, Alter und Einkommen wendet und einem klaren Purpose verpflichtet ist - dem Erhalt der Fußgesundheit. Tief verwurzelt in der Erforschung der Biomechanik des menschlichen Fußes und getragen von einer Familientradition in der Schuhmacherei, die sich bis ins Jahr 1774 zurückverfolgen lässt, ist BIRKENSTOCK eine zeitlose "Super Brand" mit einer kategorieübergreifenden Produkt- und Markenwelt, die von Einstiegs- bis Luxuspreislagen reicht und dem wachsenden Bedürfnis nach einer bewussten und aktiven Lebensgestaltung Rechnung trägt. Funktion, Qualität und Tradition sind die Kernwerte einer Lifestyle-Marke, die ihre Produkte in den Segmenten Schuhe, Schlafsysteme und Naturkosmetik definieren. BIRKENSTOCK ist der Erfinder des Fußbetts und hat das Prinzip des naturgewollten Gehens geprägt. Mit weltweit rund 6.200 Mitarbeitern ist BIRKENSTOCK überzeugt, dass die Art und Weise, wie Dinge hergestellt werden, genauso wichtig ist wie das Produkt selbst. Um diese Qualitätsstandards zu gewährleisten, betreibt die Gruppe eine vertikal integrierte Fertigung und produziert alle Fußbetten in Deutschland. Darüber hinaus montiert BIRKENSTOCK über 95 % der Produkte in Deutschland und bezieht über 90 % der Materialien und Komponenten aus Europa. Die Rohstoffe werden nach den höchsten Umwelt- und Sozialstandards der Branche verarbeitet. Für die Materialprüfung verfügt das Unternehmen über hochmoderne wissenschaftliche Labore. Mit Hauptsitz in Linz am Rhein, betreibt die BIRKENSTOCK Group Vertriebsniederlassungen in den Vereinigten Staaten und Kanada sowie in Brasilien, Japan, Südkorea, Dänemark, Polen, Schweiz, Schweden, Spanien, Großbritannien, Frankreich, Norwegen, den Niederlanden, Dubai, Singapur und Indien. Birkenstock Group B.V. & Co. KG

Burg Ockenfels, Linz am Rhein, Deutschland Weitere Informationen finden Sie auf www.birkenstock-group.com

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