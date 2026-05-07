Bern - Der Stromverbrauch der Rechenzentren in der Schweiz wird laut einer neuen Studie in den kommenden Jahren stark ansteigen. Der Verbrauch kommerzieller Rechenzentren könnte sich mehr als verdoppeln. Der Stromverbrauch der Schweizer Rechenzentren könnte gemäss diesem maximalen Szenario bis 2030 auf 3,5 Terawattstunden (TWh) steigen, wie das Bundesamt für Energie (BFE) am Donnerstag mitteilte. Das entspräche rund sechs Prozent des 2024 in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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