© Foto: HELMUT FOHRINGER - www.picturedesk.comDie Foxconn-Tochter Ennoconn erwägt ein Pflichtangebot für Kontron zu 23,50 Euro - doch Analysten sehen den fairen Wert deutlich höher. Warum der Preis wohl kaum reichen wird, um Aktionäre zu überzeugen.Der Kontron-Großaktionär Ennoconn, eine Tochter des iPhone-Bauers Foxconn-Konzerns aus Taiwan, hat seinen Verwaltungsrat ermächtigt, die Beteiligungsschwelle von 30 Prozent zu durchbrechen - was nach österreichischem Übernahmerecht ein Pflichtangebot an alle übrigen Aktionäre auslösen würde. Als möglichen Angebotspreis hat Ennoconn 23,50 Euro je Aktie ins Gespräch gebracht. Damit käme Kontron auf eine Marktbewertung von rund 1,5 Milliarden Euro. Die Kontron-Aktie notiert am …Den vollständigen Artikel lesen
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