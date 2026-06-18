Polens Ministerpräsident Donald Tusk hat Berichte über ein geplantes Elektroauto-Werk von ElectroMobility Poland (EMP) und Foxconn im südpolnischen Jaworzno bestätigt. Die Fabrik soll 2029 eröffnen, dort sollen künftig rund 400.000 Elektro-SUVs pro Jahr gebaut werden. Dass ElectroMobility Poland (EMP), ein vor zehn Jahren von mehreren staatlichen Energieunternehmen Polens gegründetes Joint Venture, eine Partnerschaft mit Foxconn anstrebt, wurde bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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