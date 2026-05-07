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Actien-Börse Nr. 19

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Die Dynamik im globalen Cloud-Infrastrukturmarkt hat sich zum Jahresauftakt weiter beschleunigt - und mittendrin positioniert sich ORACLE zunehmend als Herausforderer für AWS und Azure. Die Entwicklung von Oracle Cloud Infrastructure (OCI) hat sich mit einem Wachstum von 84 % gegenüber dem Vorjahr beschleunigt, getragen von der ganzen Breite der Unternehmenskunden. ORACLE meldete im Quartal ein Plus von rd. 30 Mrd. $ beim Cloud-Auftragsbestand, womit sich der gesamte Orderbestand auf über 550 Mrd. $ summiert. Damit verfügt man über eine außergewöhnlich hohe Umsatzsicherheit für die kommenden Quartale. 50 % Kurskorrektur seit September 2025 sind überzogen. Ein KGV von 22 (2027e) ist bei einem jährlichen Gewinnwachstum von > 30 % in den kommenden 5 Jahren günstig. Der Chart deutet das Ende der Bodenbildung an.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, mit seinem Team die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug aufWeitere Themen deru. a.:- Der Mai wird zum Stresstest für Anleger- DAX-Technik bleibt unklar - Indikatoren widersprüchlich- BAYER und die 70 %-Wahrscheinlichkeit- SIEMENS HEALTHINEERS nach der Bruchlandung- AIXTRON ist der Star im MDAX- Das Rennen um die Vorherrschaft bei KI läuft weiterIhre Bernecker Redaktion /