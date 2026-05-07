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JOST Hauptversammlung beschließt Dividende von 1,50 EUR je Aktie und wählt neues Aufsichtsratsmitglied



07.05.2026 / 15:28 CET/CEST

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JOST Hauptversammlung beschließt Dividende von 1,50 EUR je Aktie und wählt neues Aufsichtsratsmitglied Hauptversammlung beschließt Dividende: Ausschüttungssumme steigt um 10% auf 24,6 Mio. EUR und entspricht einer Dividende von 1,50 EUR je Aktie

Ausschüttungssumme steigt um 10% auf 24,6 Mio. EUR und entspricht einer Dividende von 1,50 EUR je Aktie Neues Aufsichtsratsmitglied: Frau Evelyne Freitag folgt auf Karsten Kühl

Neu-Isenburg, 7. Mai 2026. Die JOST Werke SE ("JOST"), einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten und anwendungskritischen Systemen für die On- und Off-Highway Nutzfahrzeugindustrie, hat heute die ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 physisch in Neu-Isenburg durchgeführt. Insgesamt war 72 % des Grundkapitals auf der Hauptversammlung vertreten. Den Aktionärinnen und Aktionären der JOST Werke SE wird für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 1,50 EUR je dividendenberechtigter Stückaktie (16.390.000 Aktien) ausgeschüttet. Dies entspricht einer Ausschüttungssumme 24,6 Mio. EUR. Die Ausschüttungsquote (Verhältnis von Ausschüttung zum auf die Aktionäre der JOST Werke SE entfallenen bereinigten Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen) bleibt dadurch stabil bei rund 30 % (2024: 30 %). JOST setzt damit seine stetige Dividendenpolitik fort und beteiligt die Aktionäre erneut spürbar am Unternehmenserfolg. Auf eigenen Wunsch hat Herr Karsten Kühl, Mitglied des Aufsichtsrats seit 2023, sein Mandat niedergelegt. Zu seiner Nachfolgerin wählten die Aktionärinnen und Aktionäre Frau Evelyne Freitag. Die erfahrene Finanzexpertin verfügt über langjährige Erfahrung in Industrieunternehmen im Transportbereich und wird den Aufsichtsrat sowie den Prüfungsausschuss fachlich verstärken. Die Abstimmungsergebnisse stehen auf der Webseite der JOST Werke SE unter http://ir.jost-world.com/ zur Verfügung.

Kontakt: JOST Werke SE

Romy Acosta

Head of Investor Relations

T: +49 6102 295-379

romy.acosta@jost-world.com Über JOST: JOST ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie. Unter der Dachmarke JOST ist das umfangreiche Produktportfolio in Systeme für On-Highway- (Transportindustrie) und Off-Highway-Anwendungen (Landwirtschaft und Bauindustrie) gegliedert. Die international marktführende Position von JOST wird durch die starken Marken JOST, Hyva, ROCKINGER, TRIDEC und Quicke sowie durch die langfristigen, durch das globale Vertriebsnetz bedienten, Kundenbeziehungen und durch das effiziente, wenig anlagenintensive Geschäftsmodell untermauert. Das Unternehmen ist der weltweit führende Hersteller für Sattelkupplungen, Stützwinden, landwirtschaftliche Frontlader und Frontkippzylindern. Seit der Übernahmen von Hyva im Jahr 2025 beschäftigt JOST über 6.500 Mitarbeitende weltweit und hat Vertriebs- und Produktionsstätten in über 35 Ländern auf sechs Kontinenten. Das Unternehmen ist an der Frankfurter Börse notiert. Weitere Informationen über JOST finden Sie hier: www.jost-world.com



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