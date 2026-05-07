Der chinesische Batteriehersteller CATL hat mit dem türkischen Autohersteller Togg einen ersten Kunden außerhalb Chinas für sein E-Auto-Chassis namens Bedrock gewonnen. Auf dessen Basis will Togg seine neue B-Segment-Fahrzeugfamilie entwickeln. Der chinesische Batterie-Weltmarktführer CATL hat Ende 2024 das Bedrock-Chassis vorgestellt. Es setzt auf die bekannte Cell-to-Chassis-Technologie von CATL, die Zellen werden also direkt in das Chassis integriert, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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