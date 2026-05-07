Die auf ethische Bankgeschäfte spezialisierte Bank der Heilsarmee wird Kernbankgeschäfte, digitale Dienste und den Zahlungsverkehr auf der SaaS-Plattform von Temenos abwickeln, um die Effizienz zu steigern und das Einlagenwachstum voranzutreiben

GRAND-LANCY, Schweiz, und KOPENHAGEN, Dänemark, May 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN), ein weltweit führender Anbieter von Bankentechnologie, gab heute bekannt, dass die Reliance Bank , eine auf Privatkunden und Firmenkunden spezialisierte britische Bank im Besitz der Heilsarmee, sich für Temenos SaaS entschieden hat, um ihre digitale Transformation voranzutreiben.

Die Reliance Bank wird ihre bestehenden Altsysteme durch eine umfassende Service-Suite ersetzen, die Kernbankgeschäfte, digitale Dienste und Zahlungsverkehr auf der Temenos-SaaS-Plattform umfasst. Dies wird der Bank dabei helfen, ihre betriebliche Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis auf einer sicheren, skalierbaren Plattform zu verbessern, während gleichzeitig eine flexiblere digitale Grundlage geschaffen wird, um ihr künftiges Wachstum zu unterstützen.

Durch den Einsatz der "UK Model Bank" von Temenos mit vorkonfigurierten, auf den lokalen Markt zugeschnittenen Funktionen wird die Reliance Bank in die Lage versetzt, neue Produkte schneller zu entwickeln und gleichzeitig die Kosten und Risiken einer zusätzlichen Softwareanpassung zu senken. Die offene, API-basierte Architektur von Temenos wird der Bank dabei helfen, sich nahtlos mit Fintech-Partnern zu vernetzen und so ihre Kompetenzen weiter auszubauen, während sie bestrebt ist, ihren Kundenstamm zu erweitern.

Die Reliance Bank wurde 1890 gegründet, um der Heilsarmee und verbundenen Organisationen Bankdienstleistungen anzubieten. Sie legt nach wie vor großen Wert auf ethisches und gemeinnütziges Bankwesen und räumt der Kreditvergabe an Unternehmen, die in Großbritannien einen positiven sozialen Beitrag leisten, Vorrang ein. Die Bank bietet eine Reihe von Sparkonten für Privatkunden sowie Girokonten, Spar- und Kreditprodukte für gemeinnützige Organisationen und KMU an.

Durch die Einführung eines SaaS-Modells, bei dem Temenos für kontinuierliche Updates, Support und Wartung sorgt, kann sich die Reliance Bank ganz auf ihre Kunden und ihren gesellschaftlichen Auftrag konzentrieren, anstatt sich um die Verwaltung ihrer Technologie kümmern zu müssen.

Nikki Fenton, CEO der Reliance Bank, erklärt: "Die Einführung von Temenos SaaS ist ein zentraler Bestandteil der Strategie zur digitalen Transformation der Reliance Bank und bietet eine robuste, moderne Infrastruktur, die unsere Wachstumspläne unterstützen wird. Mit Temenos werden wir in der Lage sein, effizient zu skalieren und kundenorientierte digitale Lösungen zügig auf den Markt zu bringen, was uns dabei helfen wird, unsere Einlagenbasis zu vergrößern und gemeinnützige sowie ethisch orientierte Einrichtungen stärker finanziell zu unterstützen."

Mark Yamin-Ali, Managing Director für Europa bei Temenos, fügt hinzu: "Wir sind stolz darauf, die Reliance Bank bei dieser strategischen Transformation zu begleiten und die Bank in ihrem Bestreben zu unterstützen, einen positiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Dank seiner flexiblen, cloud-nativen Architektur, seines breiten Funktionsumfangs und seiner für den britischen Markt vorkonfigurierten Funktionen wird Temenos SaaS der Reliance Bank dabei helfen, die Anforderungen ihres spezialisierten Kundenstamms agil und zügig zu erfüllen. Diese Vereinbarung spiegelt die bewährte Fähigkeit von Temenos wider, Institute mit spezifischen Anforderungen zu unterstützen, sowie unsere starke Erfolgsbilanz und unsere anhaltende Dynamik in Großbritannien."

Über Temenos

Temenos (SIX: TEMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Bankentechnologie. Mit unserer marktführenden Kernbankensoftware und unseren erstklassigen modularen Lösungen modernisieren wir den Bankensektor. Banken jeder Größe nutzen unsere anpassungsfähige Technologie - vor Ort, in der Cloud oder als SaaS -, um Dienstleistungen der nächsten Generation und KI-gestützte Erfahrungen anzubieten, die das Bankgeschäft für ihre Kundinnen und Kunden verbessern. Unsere Mission ist es, eine Welt zu schaffen, in der Menschen in finanzieller Hinsicht ihr bestes Leben führen können.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com .