Die heutige Analysten-Konferenz um 14 Uhr CEST lenkte den Fokus von den headline Verteidigungsausgaben auf die Qualität dieser Ausgaben. Rheinmetall bleibt die beste börsennotierte europäische Verteidigungsplattform, jedoch war das erste Quartal schwach, der Consenus bleibt unübersichtlich, und Investoren stellen nun endlich in Frage, ob traditionelle Land-Systeme und Munition denselben langfristigen Multiplikator verdienen wie Drohnen, Luftverteidigung, Raketen und digitale Schlachtfeldlösungen. Wir bleiben optimistisch hinsichtlich der industriellen Position von Rheinmetall, mit einem unveränderten Kursziel von 1.450 EUR. HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rheinmetall-ag
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