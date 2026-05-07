Schaeffler hat zu Jahresbeginn mehr verdient als erwartet. Beim Umsatz mussten die Franken zwar einen Dämpfer hinnehmen, das lag aber an ungünstigen Wechselkursen. Währungsbereinigt wäre der Konzern um rund ein Prozent gewachsen, hieß es am Dienstag von den Herzogenaurachern. Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld bestätigte den Ausblick auf das aktuelle Jahr. Die Aktie legte deutlich zu Vanessa Jeffriess von der US-Investmentbank Jefferies sieht für das Papier weiteres Potenzial.Schaeffler steckt mitten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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