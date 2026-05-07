Verteilnetzbetreiber LVN hat einen Batteriespeiicher an das Netz gebracht, der maximal 1.000 Stunden im jahr operiert. Mit dieser netzneutralen Fahrweise sollen mehr Speicher an das Netz angeschlossen werden und keine Konkurrenz zu erneuerbaren Energien entstehen. Die LEW Verteilnetz (LVN) hat erstmals einen netzneutral betriebenen Batteriespeicher an ihr Netz angeschlossen. Die Anlage mit einer Leistung von 40 Megawatt (MW) und einer Kapazität von 80 Megawattstunden (MWh) sei der erste Speicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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