München (ots) -- Mehr als 36,5 Millionen Zuschauer verfolgen die Partien der Deutschen Eishockey Liga live- Wachstum um fast 7 Millionen Zuschauer bzw. 23 Prozent- Medienpartnerschaft mit PENNY DEL läuft noch bis einschließlich der Saison 2027/28MagentaSport und MagentaTV bleiben auch im zehnten Jahr der Medienpartnerschaft mit der PENNY DEL klar auf Wachstumskurs. Insgesamt verfolgten mehr als 36,5 Millionen Zuschauer die 406 Spiele. Die Reichweite stieg damit gegenüber der bisherigen Rekordsaison 2024/25 um 23 Prozent beziehungsweise fast 7 Millionen Zuschauer. Neben der umfassenden Liveberichterstattung mit Einzelspielen und der exklusiven DEL-Konferenz bei MagentaSport wurde die Verfügbarkeit ausgewählter Spiele gezielt auf sämtliche MagentaTV-Haushalte ausgeweitet. Darüber sehen Fans auch ohne zusätzliches MagentaSport Abo einzelne Spielen live und die technische Reichweite im Streaming steigt auf mehr als 5 Millionen Haushalte mit MagentaTV.Zusätzlich liefert MagentaSport das inhaltlich gestaltete Programm für den Free-TV Partner DF 1 an.Playoffs sorgen für neue RekordeSpeziell in den Playoffs, die am Sonntagabend mit dem Finalsieg des alten und neuen deutschen Eishockey-Meisters Eisbären Berlin zu Ende gingen, zeigte sich die große Anziehungskraft der PENNY DEL. Erstmals sahen mehr als 10 Millionen Zuschauer die entscheidenden Partien im Kampf um die deutsche Meisterschaft, im Schnitt waren das mehr als 240.000 Zuschauer pro Spiel. Die neue Saison der PENNY DEL beginnt am 17. September 2026. Die aktuelle Medienpartnerschaft zwischen der PENNY DEL und MagentaSport läuft noch bis einschließlich der Saison 2027/28.Besser geht's nicht: Die Eishockey-WM 2026 live bei MagentaSportMagentaSport überträgt ab 15. Mai alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie ausgewählte Gruppen- und K.o.-Runden-Spiele live - insgesamt 18 WM-Partien. Kompetent und emotional begleitet wird das WM-Geschehen vom ausgezeichneten On-Air-Team um Experte Rick Goldmann, Kommentator Basti Schwele und Moderator Sascha Bandermann sowie Experte Patrick Ehelechner, der auch als Host der Social-Media-Kanäle ganz nah dran am WM-Geschehen ist. MagentaSport bietet die besten Insights und Analysen.Eishockey live bei MagentaSport - Woche 1Länderspiele | WM-VorbereitungSonntag, 10.05.2026ab 16.30 Uhr: Deutschland - USAPENNY DEL | Die Eishockey ShowMontag, 11.05.2026ab 19.30 Uhr: Folge 8 mit Rick Goldmann, Basti Schwele, Sascha Bandermann und weiteren GästenEishockey-WM 2026 | Spieltag 1Freitag, 15.05.2026ab 15.30 Uhr: Deutschland - FinnlandEishockey-WM 2026 | Spieltag 2Samstag, 16.05.2026ab 20.00 Uhr: Schweiz - LettlandEishockey-WM 2026 | Spieltag 3Sonntag, 17.05.2026ab 19.30 Uhr: Deutschland - LettlandEishockey-WM 2026 | Spieltag 4Montag, 18.05.2026ab 19.30 Uhr: Deutschland - SchweizPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6270971