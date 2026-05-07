New York - Nach ihrem zuletzt starken Lauf haben sich die Leitindizes an den US-Aktienmärkten am Donnerstag uneinheitlich entwickelt. Der Dow Jones Industrial sank um 0,1 Prozent auf 49.833 Punkte, nachdem er anfangs kurzzeitig über die Marke von 50.000 Punkten geklettert war. Dagegen ging es für den Nasdaq 100 um 0,7 Prozent auf ein weiteres Rekordhoch bei 28.785 Punkten. Seit dem Jahrestief Ende März hat sich der technologielastige Auswahlindex ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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