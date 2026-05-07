Auf dem Solarpower Summit in Brüssel machen zwei Akteure aus der Ukraine deutlich, welche Rolle Photovoltaik und Batteriespeicher in dem Land spielen können und was die Europäische Union aus der Erfahrung unter dem Krieg lernen kann. Besonders relevant sind Anlagen auf Krankenhäusern und Schulen. Yuliana Onishchuk organisiert Hilfe in einer schwirigen Situation. Russland zerstört systematisch die Stromversorgung in der Ukraine, die Energiewirtschaft war immer sehr männlich geprägt und viele Männer sind im Krieg. Deshalb bildet Onishchuks Organisation Energy Act for Ukraine Frauen darin aus, wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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