Freitag, 08.05.2026
Der PEA-Countdown: Wie 2026 zum Neubewertungsjahr von Alaska Energy Metals wird
Decisions from JLT Mobile Computers AB (publ) Annual General Meeting Thursday May 7th, 2026 (Swedish only)

Växjö, Sweden, 7th May, 2026 * * * JLT Mobile Computers, informerar att årsstämma i JLT Mobile Computers AB (publ) hölls torsdagen den 7 maj 2026 i Växjö, där följande huvudsakliga beslut fattades.

Årsstämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2025.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Ola Blomberg, Jan Sjöwall, Jessica Svenmar, Per Ädelroth och Karl Hill samt nyvaldes Anders Svensson. Tommy Svensson hade avböjt omval. Stämman beslutade att omvälja Ola Blomberg till styrelseordförande. Beslutades att ha en revisor utan suppleanter. Luminor Revision AB omvaldes som revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet ska utgå med totalt 700 000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 200 000 kronor och övriga ledamöter ska erhålla 100 000 kronor vardera. Årsstämman beslutade även att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade vidare att bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter, varvid en ledamot ska utses av var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren.

Årsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 2 871 200 aktier, vilket motsvarar 10 procent av antalet aktier i bolaget per dagen för årsstämman. Styrelsen ska därvid ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.

Reader enquiriesPress contactCertified Adviser
JLT Mobile Computers Grouppressrelease@pr.jltmobile.comEminova Fondkommission AB
Per Holmberg, CEO Tel.: +46 08 684 211 10
Tel.: +46 70 361 3934 adviser@eminova.se
per.holmberg@jltmobile.com
www.jltmobile.com		 www.eminova.se

About JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers is a leading developer and supplier of rugged mobile computing devices and solutions for demanding environments. 30 years of development and manufacturing experience have enabled JLT to set the standard in rugged computing, combining outstanding product quality with expert service, support and solutions to ensure trouble-free business operations for customers in warehousing, transportation, manufacturing, mining, ports and agriculture. JLT operates globally from offices in Sweden, France, and the US, complemented by an extensive network of sales partners in local markets. The company was founded in 1994, and the share has been listed on the Nasdaq First North Growth Market stock exchange since 2002 under the symbol JLT. Eminova Fondkommission AB acts as Certified Adviser. Learn more at jltmobile.com.


