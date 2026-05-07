Zürich - Der Rückversicherer Swiss Re hat im ersten Quartal von tiefen Grossschäden aus Naturkatastrophen profitiert und einen deutlich höheren Gewinn geschrieben. Bei der Erneuerung von Verträgen bekam der Finanzkonzern allerdings den anhaltenden Preisdruck zu spüren. Von Januar bis März 2026 resultierte ein Gewinn von 1,5 Milliarden Dollar, was einem Anstieg um knapp 20 Prozent entsprach, wie Swiss Re am Donnerstag mitteilte. Damit hat Swiss Re ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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